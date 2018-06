Ottimizzare le strategie comunicative rivolte agli studenti delle scuole molisane per contrastare quei fattori di rischio quali fumo, abuso di alcol, alimentazione non corretta, sovrappeso e/o obesità, inattività fisica: è la roadmap tracciata da Regione Molise, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Enti locali, MIUR e Lega Italiana Lotta ai Tumori in tema di prevenzione ed educazione sanitaria scolastica nel contesto più generale del Piano strategico per la salute.

A partire dal prossimo anno, le scuole molisane, di ogni ordine e grado, potranno contare su un Catalogo contenente 24 progetti formativi dedicati a bambini, adolescenti, insegnanti, operatori, famiglie, nell’ottica dell’empowerment della popolazione per attività di educazione e promozione della salute. Il Catalogo verrà presentato e diffuso all’interno degli Istituti scolastici molisani, che individueranno quali progetti, fra quelli proposti dall’ASReM, potranno essere inseriti all’interno delle rispettive programmazioni didattiche, al fine di realizzare un unico, omogeneo ed integrato percorso educativo dedicato alle nuove generazioni.

Promuovere la salute trasformando il cittadino in alleato convinto nell’attuazione di strategie di prevenzione dai fattori di rischio, responsabilizzandolo rispetto alla propria salute, ma anche nei confronti della salute degli altri: questa, in sintesi, la mission dell’iniziativa. «La grande attenzione alla prevenzione, il costante impegno per la tutela della salute dell’infanzia e dell’adolescenza e la forte spinta al massimo coinvolgimento delle Agenzie territoriali – afferma il presidente Toma – sono temi ai quali la Regione Molise è particolarmente interessata».

«Il Catalogo dei progetti per le scuole – fa notare il governatore – rappresenta un importante tassello del nostro progetto più generale di realizzare nuovi e qualificati servizi per la comunità, migliorando sempre più la qualità dell’offerta formativa, interagendo e collaborando con le istituzioni per promuovere iniziative a sostegno degli studenti.

Promuovere, supportare e sostenere scuola e sanità sono le traiettorie lungo le quali si muove la Regione Molise. Nell’ambito delle attività rivolte ad educare ed informare la popolazione in età evolutiva, l’integrazione fra sanità e scuola risulta indispensabile per ottenere risultati significativi». «Sono convinto – conclude Toma – che questa iniziativa raccoglierà successo e partecipazione. Desidero complimentarmi con la ASReM e gli altri partner che hanno lavorato ad un progetto innovativo, che pone il Molise all’avanguardia nel campo della educazione alla salute e al benessere».

I contenuti e gli obiettivi del progetto saranno presentati mercoledì 6 giugno nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 16.00 presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale. Interverranno il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il direttore generale della ASReM, Gennaro Sosto, il direttore sanitario, Antonio Lucchetti, la curatrice del Catalogo, Grazia Gentile, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini.