Educazione alla cittadinanza globale. Questo il tema del workshop finale del progetto Rural Dear Agenda – EYD 2015, di cui la Regione Molise è partner, in programma domani, martedì 20 marzo, a partire dalle ore 10, nella sala del parlamentino di palazzo Vitale in via Genova a Campobasso.

Finanziato nell’ambito del Programma Europeaid, il progetto Dear in questi anni ha reso possibile realizzare un’agenda per l’Educazione alla Cittadinanza Globale in Molise. Lo strumento indicherà le linee guida per stakeholder e gruppi di lavoro da seguire nei prossimi progetti di Educazione allo sviluppo in Molise e diventerà operativo grazie al protocollo d’intesa che sarà sottoscritto dalla Regione Molise e dai portatori di interesse del territorio nel corso del workshop finale.

Parteciperanno all’evento esperti di Educazione allo Sviluppo e Cittadinanza Globale.