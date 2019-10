Ieri, domenica 20 ottobre, nell’ambito del progetto “Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale Artistico, Paesaggistico”, ventisei alunni delle terze della scuola secondaria di primo grado ‘Andrea d’Isernia’, hanno trascorso una piacevole mattinata per le vie del centro storico, rappresentando e visitando i palazzi di interesse storico-culturale della città.

Gli alunni – accompagnati dalle insegnanti referenti del progetto, Lucia Ziroli, Alessia Palumbo, Emma Sassi, e dai tutor Deborah Petrecca, Domenico Del Russo e Luisa Minotti – hanno descritto le caratteristiche artistiche, architettoniche e le decorazioni parietali dei palazzi più antichi, da quello Jadopi a quello Cimorelli-Belfiore, da quello Marinelli-Perpetua a quello Mancini-Belfiore, nonché i palazzi Cimorelli, Pecori-Veneziale, Milano, Pansini-Clemente e D’Avalos-Laurelli.

L’esposizione poi è stata più circostanziata quando i ragazzi hanno potuto visitare gli interni del palazzo De Lellis-Petrecca, grazie alla gentile disponibilità dei proprietari, e di palazzo san Francesco, sede del Comune di Isernia, dove l’assessore all’istruzione Sonia De Toma ha ringraziato gli alunni e i docenti per il vivo interesse mostrato per la storia di Isernia e per le testimonianze storiche-antropologiche da loro descritte, vera memoria della comunità isernina.

L’assessore ha inoltre precisato che Il vissuto della città e la testimonianza della vita quotidiana che ci ha preceduto, devono rimanere sempre vivi. La conclusione del progetto, anche ai fini della completa formazione interdisciplinare e della divulgazione del patrimonio, prevede la creazione di calendari, cartoline, segnalibri, ebook e prodotti in power point.