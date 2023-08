FESTA DI S. ROCCO A CUPONE CON EDOARDO VIANELLO E ANGELO FAMAO IN CONCERTO CON LA SUA BAND

Gran festa a Cupone, frazione di Cerro al Volturno nel Volturno altissimo. Per la ricorrenza civile e religiosa di San Rocco, Santo che si celebra il 16 agosto in tanti Comuni del meridione compresi Molise e Campania, la collettività del posto oltre ai riti religiosi in onore del Santo, organizza una serata musicale di tutto spessore e di sicuro richiamo. Per la circostanza saranno infatti a Cupone Edoardo Vianello, cantante di musica leggera da decenni sulla cresta dell’onda data la simpatia delle sue interpretazioni, ed Angelo Famao, quest’ultimo in concerto con la propria band. Serata cioè, quella del prossimo 16 agosto a Cupone, all’insegna della buona musica e dell’allegria, dal che l’opportunità di partecipare per divertirsi.

T.A.