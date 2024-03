di Redazione

La Fondazione Italia USA promuove l’edizione 2024 del Premio America Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane. Il Premio vuole valorizzare ogni anno 300 talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. L’imprenditrice venafrana Serena Spada CEO della LABELSCOIN è tra i premiati di questa edizione. Un riconoscimento di prestigio internazionale, che rappresenta una qualificazione e una certificazione di qualità di fronte agli investitori. Oltre alla pergamena di premiazione, gli innovatori riceveranno una borsa di studio per fruire del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Il master della Fondazione Italia USA è svolto in collaborazione con Agenzia ICE e Gedi Gruppo Editoriale che commissionano il project work, ha l’adesione di personalità istituzionali, è diretto dalla prof. Stefania Giannini e presieduto dall’ambasciatore Umberto Vattani, con la collaborazione di un panel didattico di prestigio internazionale formato da oltre 35 docenti. Il master opera nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite, UNAI – United Nations Academic Impact, del quale la Fondazione Italia USA fa parte.