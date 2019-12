di Christian Ciarlante

Lavori che lasciano a desiderare per come vengono eseguiti “con creatività”, facendo presumere che i problemi saranno risolti. Il rifacimento del manto stradale (asfaltatura) di alcune arterie di Isernia, in pieno giorno e nella settimana che precede il Natale, si sta rilevando un disastro.

Unico risultato ottenuto al momento, è il caos generato alla viabilità urbana, con conseguente traffico in tilt. Non è possibile produrre risultati indecenti come quelli sotto gli occhi di tutti. Noi non siamo esperti di asfalto e manti stradali, ma è ovvio che il risultato lascia molto a desiderare. Un magistrale esempio di come vengono buttati via i soldi della collettività. Per quale motivo le asfaltature non comprendono tutta la via, ma solo il centro strada? Come mai non è stato rimosso il vecchio asfalto?

A queste domande, qualcuno dovrebbe rispondere, i cittadini meritano più rispetto. Le polemiche esplose sui social, questa volta, sono più che giustificate. Mai come ora, un’immagine decadente di Corso Garibaldi (in foto), vale più di mille parole.

C’è il rischio che tra 3 o 4 mesi il nuovo asfalto potrebbe sbriciolarsi completamente. Anzi, pare che già che si intravedano le prime crepe. I lavori devono essere svolti a regola d’arte, non alla carlona. Questa cittadina, ahinoi, continua scivolare nella mediocrità e nel pressappochismo. Onestamente, un “ci scusiamo con i cittadini per ogni eventuale disagio arrecato”, questa volata, non puo’ più bastare.