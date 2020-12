La Giunta regionale, con una recente deliberazione, ha stanziato 800 mila euro per sostenere le imprese dell’informazione locale attraverso la concessione di un contributo legato alla messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19. Le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientrano nell’ambito della misura “Interventi a sostegno della ripresa delle PMI colpite dagli effetti del Covid”. Una delibera confusionaria come fanno notare nel servizio che segue, i colleghi di TRSP.