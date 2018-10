Si è svolto il 28 settembre, presso la sala Falcione della Camera di Commercio del Molise, l’incontro sul tema dell’Economia Circolare a cui è dedicato al Progetto SYMBI, iniziativa di cooperazione territoriale europea di cui l’Ente Camerale è partner. Il Progetto, cofinanziato dal Programma INTERREG EUROPE, si pone infatti l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’Economia Circolare e della Simbiosi Industriale nelle aree dei 9 Paesi Partner.

I lavori hanno avuto inizio con una Consultazione Pubblica, dedicata alla presentazione dello stato attuale dello sviluppo dell’Economia Circolare e della Simbiosi Industriale nella Regione Molise. L’analisi del contesto regionale è stata realizzata grazie al contributo di relatori esperti. A seguire, nell’ambito del Tavolo con gli attori locali – giunto alla quinta seduta – i lavori sono stati incentrati sulla definizione di raccomandazioni e input per le nuove politiche da sottoporre all’attenzione della Regione Molise.

In particolare, grazie al lavoro congiunto dello staff camerale e degli stakeholder territoriali di riferimento per la tematica, sono stati definiti i contenuti di un Action Plan, documento ufficiale da sottoporre all’attenzione della Regione Molise per migliorare gli strumenti/programmi di politica regionale, in particolare il Por FESR-FSE Molise 2014-2020 a cui l’iniziativa progettuale rivolge l’attenzione. L’Action Plan rappresenta, di fatto, l’output principale del Progetto SYMBI.

Partendo dalle proposte e dalle considerazioni emerse nelle precedenti occasioni di confronto con gli attori locali e sfruttando le conoscenze acquisite grazie alla cooperazione con gli altri partner di Progetto, il tavolo di lavoro ha stilato una lista di azioni da considerare nell’Action Plan, comprese alcune iniziative da includere nell’ambito del Por FESR-FSE Molise 2014-2020, al fine di creare le condizioni favorevoli per la transizione verso modelli orientati all’Economia Circolare e alla Simbiosi Industriale.

Nel corso dell’evento sono state, anche, presentate le lezioni apprese durante la Study Visit, tenutasi in Finlandia dal 18 al 20 settembre. Un’importante occasione di apprendimento e di scambio di buone pratiche relativamente a processi altamente innovativi in materia di recupero di rifiuti per l’ottenimento di sottoprodotti da riutilizzare come materie prime secondarie in nuovi processi di consumo e di produzione. L’esperienza maturata in Finlandia ha costituito un ulteriore opportunità da capitalizzare ai fini della redazione dell’Action Plan.

La presenza al Tavolo di alcuni referenti della Regione Molise e di Sviluppo Italia Molise, ha consentito di esaminare gli assi del Por FESR – FSE Molise 2014/2020 nell’ambito dei quali risulta possibile programmare strumenti in grado di sostenere azioni dirette alla promozione dell’Economia Circolare e della Simbiosi Industriale.

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto: attraverso un confronto inclusivo e partecipativo tra esperti, portatori di interesse e Regione sono state individuate le priorità da declinare in azioni concrete. Appuntamento al prossimo incontro, in cui sarà presentata e condivisa la prima bozza dell’Action Plan.