Bankitalia gela Salvini e Di Maio sulla crescita economica del Paese. Per il 2019 anche la banca centrale italiana taglia fortemente le stime di crescita del Pil dall’1% allo 0,6% con una possibilità di ‘recessione tecnica’ a fine 2018 a causa di un ultimo trimestre forse negativo dopo che già il terzo si era chiuso col segno meno (-0,2%).

Nell’eventualità in cui le stime si materializzassero, il governo, potrebbe essere chiamato a correggere il tiro con una manovra correttiva, ipotesi questa che, per ora, nessuno vuole prendere in considerazione.