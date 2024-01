di T.A.

La tradizione vuole che faccia freddo, anzi freddissimo, ma quest’anno così non è, dato che nel periodo le temperature delle giornate viaggiano dai 15° ai 20° addirittura ! Si sta scrivendo degli imminenti Giorni della Merla, ossia del 30 e 31 gennaio prossimi a venire, che per storia e tradizione dovrebbero essere i più rigidi dell’anno in quanto a valori climatici, ma che per questo inizio del 2024 sembrano smentire quanto sin qui si è detto e pensato ! In effetti non fa freddo affatto, tanto che giorni addietro in Sicilia addirittura ci si sdraiava volentieri sulla sabbia per “prendere” un bel po’ di sole invernale ! E anche in Molise, di giorno, le cose non vanno diversamente, visti i cappotti di molti sul braccio, i soli pullover indossati e la piacevole permanenza al sole di molti altri. Inverno ’24 cioè nient’affatto ghiacciato e anche le imminenti Giornate della Merla si preannunciano tiepide e temperate nelle ore diurne, ovviamente con l’abbassamento delle temperature al mattino presto e a sera, il tutto quale conseguenza del clima cambiato. Ma perché la denominazione “I Giorni della Merla” ? Da un’antica favola, ossia si è nel campo della pura fantasia, la merla un tempo era candida come la neve, ma un giorno dato il freddo intensissimo s’intrufolò nella canna di un camino di casa, scese giù sino al focolare domestico, si strofinò tra cenere e carbone spento per riscaldarsi e lì rimase a lungo. Quando però decise di tornare a volare si ritrovò tutta nera e non più candida come la neve e da allora il volatile tale è rimasto : nero come la pece ! In chiusura le previsioni altrettanto fantasiose del dopo Giorni della Merla, a seconda se farà caldo o freddo il 30 e 31 gennaio imminenti. Secondo le persone anziane, solite considerare in proprio e senza esperti l’avvicendarsi delle stagioni e quindi del caldo e del freddo, se “I Giorni della Merla” saranno freddi porteranno una primavera gradevole e piacevole, climaticamente parlando. Viceversa, tocca prepararsi a mesi prossimi rigidi e dalle basse temperature, se il prossimo fine gennaio farà caldo ! Sarà così ? Credete a siffatte previsioni, frutto di vita vissuta ? Intanto in molti Comuni del Molise in questi giorni di sole prossimi a “I Giorni della Merla” c’è chi va in giro in maniche di camicia o addirittura in mezze maniche ! Già, cambiano i tempi e all’unisono cambiano le abitudini umane!