Venerdì scorso, 29 gennaio, si è tenuta in modalità online la seconda edizione del Premio “Donne Molisane al Timone”, destinato innanzitutto alle eccellenze femminili ma anche a personalità del mondo maschile.

Si tratta d’un riconoscimento a figure di talento e ad associazioni nonché ad attività di prestigio, distintesi nei più diversi settori della vita sociale, professionale, economica, tradizionale e culturale.

Nella sezione “eccellenze molisane”, è stato premiato anche il Comune di Isernia per l’«Arte del Tombolo». A ritirare il premio, è stato invitato il sindaco Giacomo d’Apollonio.

«Si tratta d’un riconoscimento a un’arte antica e di grande pregio – ha dichiarato d’Apollonio –, una tradizione fatta di creatività e di raffinatezza, che le donne di Isernia hanno saputo tramandare di generazione in generazione attraverso i secoli.

È un premio impersonale, assegnato non a qualcuno bensì a qualcosa, che nello specifico è un bene culturale di particolare rilievo, ossia il merletto isernino.

Ciò non di meno, – ha concluso il sindaco – in tale occasione sento il dovere di ricordare con gratitudine e riconoscenza le tante isernine, le associazioni e gli operatori del settore che da anni agiscono per la salvaguardia e la promozione del tombolo della nostra città».