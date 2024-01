di T.A.

Il girone di ritorno dell’eccellenza calcistica molisana è iniziato … esattamente com’era finita l’andata! Ossia Isernia ed Alto Casertano a viaggiare a mille in testa -entrambe infatti vittoriose in trasferta per 4 a 0 !- ed il Venafro ad inseguire in terza posizione, ma alquanto distanziato. Vediamo in dettaglio i risultati dell’ultimo turno e la classifica : Castel di Sangro/A. Casertano 0-4, Cliternina/Agnone 0-0, Ripalimosani/Fortore 2-1, S. Campano/Isernia 0-4, S. Pietro/Venafro 0-1, Termoli/ Boiano 0-0, Guglionesi/Gioiese 2-0 e Turris/Campomarino 1-1. Questa invece la classifica di vertice : Isernia 47, A. Casertano 46, Venafro 31, Guglionesi 30, Castel di Sangro 29, chiude Cliternina a quota 10. Il duo di testa quindi con una marcia in più, ed il resto della truppa ad inseguire a distanza. Tra questi da segnalare il Venafro che, rinforzatosi adeguatamente nei vari reparti con Cipriani a centrocampo ed il duo avanzato Panìco e Tommasone, ha risalito la classifica piazzandosi al momento sul gradino più basso del podio e soprattutto intenzionato a risalire ancora la graduatoria, vuoi per i rinforzi tecnici arrivati vuoi per il caloroso sostegno dei propri ultras. E chiudiamo col prossimo turno, la terza di ritorno : Boiano/Gioiese, Fortore/Castel di Sangro, Isernia/Cliternina, Agnone/Ripalimosani, Termoli/S. Campano, Campomarino/San Pietro, Venafro/Guglionesi e A. Casertano/Turris.