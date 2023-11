di T.A.

DOPO OTTO GIORNATE L’ALTO CASERTANO IN FUGA, L’ISERNIA INSEGUE, IL CASTEL DI SANGRO TERZO E GLI ALTRI STACCATI

Otto giornate ed otto vittorie del team “Alto Casertano” di Pietramelara , col duo avanzato Panìco/Pettrone assolutamente implacabile e prolifico al massimo in quanto a segnature. Così questo primo scorcio dell’eccellenza calcistica molisana, nettamente sin qui dominata dal citato team, spietata e bella macchina di gioco, spettacolo, successi e gol. In effetti dopo due mesi di partite l’Alto Casertano è in meritata fuga solitaria con 24 punti e 29 gol all’attivo e 9 subiti, l’Isernia insegue a 22 punti con 36 gol realizzati e 4 incassati, il Castel di Sangro è staccato in terza posizione a quota 16 (13 gol fatti ed 8 subiti), mentre arrancano il Fortore, quarto con 14 punti (gol all’attivo 9 ed incassati 10), e più dietro ancora a quota 11 punti il quartetto composto da Venafro, Agnone, Sesto Campano e Turris. Evidente cioè il divario tecnico tra i primi della classe ed il resto del girone, che a meno di clamorose sorprese dovrebbe ridursi ad un duello a distanza tra casertani ed isernini, con le altre compagini a raccogliere solo briciole, purtroppo. Tanto è stato stabilito anche dai risultati del turno ultimo dell’eccellenza molisana, ossia Alto Casertano/Campomarino 3/2, Cliternina/Castel di Sangro 0/2, Termoli/San Pietro 1/1, Sesto Campano/Turris 2/1, Boiano/Ripalimosani 0/1, Isernia/Guglionesi 3/0, Agnone/Gioiese 4/0 e Fortore/Venafro 1/0. E chiudiamo con la prossima nona giornata della stagione che si disputerà tra sabato e domenica prossimi : San Pietro/Sesto Campano, Alto Casertano/Boiano, Gioiese/Isernia, Campomarino/Fortore, Castel di Sangro/Ripalimosani, Guglionesi/Termoli, Turris/Cliternina e Venafro/Agnone.