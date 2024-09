Eccellenza molisana di calcio: volano in testa Guglionesi e Vastogirardi, insegue il Venafro

Guglionesi e Vastogirardi a punteggio pieno (12 punti) dopo quattro giornate di campionato, insegue il Venafro a quota 10. Questo il vertice dell’eccellenza calcistica molisana dopo un mese di gare. In effetti le due società appena citate sono partite alla grande, confermando quanto di entrambe si diceva ad inizio di stagione. Nella quarta giornata hanno piegato rispettivamente il Boiano (2-1) e il Montenero (3-0). Il Venafro invece ha avuto ragione al Del Prete del Ripalimosani (2-1) dopo un convincente primo tempo e prima di calare nella ripresa, permettendo agli ospiti di segnare su calcio d’angolo. Stanno sin qui in parte deludendo invece l’Alto Casertano, il Castel di Sangro ed il Matese, incappati in qualche mezzo passo falso. Campionato comunque appena iniziato per cui tutto è “ancora dentro” e le sorprese di certo non mancheranno nel corso della stagione che si preannuncia interessante dato il livello delle contendenti perla promozione in D.

T.A.