di Giampiero Giunti

il Venafro, nell’anticipo della 5 giornata del Campionato di Eccellenza molisana, vince in casa contro il Sesto Campano 1 a 0 e raggiunge il secondo posto. Ieri alle ore 15:00 si è giocato il match tra la San Leucio Volturnia e il Bojano che ha visto quest’ultima vincere con un perentorio 4 a 1 e agguantare il Città di Isernia Fraterna al 4 posto in Classifica. La capolista Aurora Alto Casertano vince e convince contro il Città di Isernia Fraterna e resta saldo al primo posto a pieni punti e con una partita in meno. Ha riposato in questa giornata il Termoli.

Questi i risultati della 5 giornata:

Questa la Classifica aggiornata dopo la 5 giornata:

Questa la Classifica Marcatori: