di Giampiero Giunti

L’anticipo della 3 giornata del Campionato di Eccellenza molisana ha visto il Venafro battere con un sono 4 a 0 il Bojano lasciando così le ultime posizioni della Classifica. L’Aurora Alto Casertano vince con i più classici dei risultati 1 a 0 contro il Sesto Campano e resta saldo al primo posto in solitaria in attesa del Città di Isernia Fraterna che in questa giornata ha riposato. Il Calcio Termoli vince 3 a 0 contro la San Leucio Volturnia e si posiziona al 3 posto.

Questi i risultati della 3 giornata:

Questa la Classifica aggiornata dopo la 3 giornata:

Questa la Classifica Marcatori: