di T.A.

Eccellenza molisana di calcio, ovvero il canto solitario del Vastogirardi, mentre il Venafro risale e il Guglionesi arretra.

E’ a questo punto un autentico canto solitario quello del Vastogirardi in vetta all’eccellenza di calcio molisana. Anche nella prima di ritorno di ieri e ieri l’altro la squadra dell’interno dell’isernino ha spadroneggiato superando la Fraterna con un netto 3 a 0. In effetti il Vastogirardi ha confermato in buona sostanza l’ossatura di squadra che lo scorso anno disputò la serie D, l’ha rinforzata adeguatamente ed oggi in eccellenza pare non avere rivali. In pensi che col 16.mo successo di ieri ha segnato 49 reti, ne ha subite appena 3 ed ha sempre vinto, senza mai pareggiare né perdere. Un autentico rullo compressore al momento senza rivali. L’Alto Casertano, secondo, è infatti distanziato di 12 punti, il Matese di 17, il Guglionesi di 19 ed il Venafro di 20. Circa il Venafro, da dire comunque che l’undici di Lubrano pare aver messo alle spalle le difficoltà dei mesi precedenti e viaggia oggi a buon ritmo, risalendo posizione. Ieri infatti con lo Sporting ha sfoggiato una prova convincente, andando a segno tre volte ed offrendo al pubblico belle trame di gioco. Chi invece è sceso decisamente di rendimento é il Guglionesi dopo l’esaltante avvio di stagione quando rivaleggiava col Vastogirardi. I risultati della prima di ritorno delle squadre d’alta classifica : San Pietro/Castel di Sangro 2-3, Alto Casertano/Montenero 1-0, Matese/Bojano 1-1, Guglionesi/S. Campano 0-2, Vastogirardi/Fraterna 3-0 e Venafro/Sporting 3-0. Il prossimo turno : S. Campano/A, Casertano, Montenero/Ripalimosani, Bojano/San Pietro, Fraterna/Matese, Castel di Sangro/Agnone, Vairano/Guglionesi, Sporting/Vastogirardi e Gioiese/Venafro.