Non sarà il massimo, il 3 a 3 conseguito in quel di Sesto Campano, ma occorre accontentarsi. Con tale pari, purtroppo arrivato in pieno recupero e quando il Venafro stava già assaporando la vittoria per 2 a 3 purtroppo sfuggita per pochissimo, l’undici venafrano sale a quota 45 punti in classifica, conserva il quinto posto (l’ultimo utile per accedere ai play off) e tiene a distanza i diretti concorrenti per tale traguardo. A Sesto, il Venafro era andato inizialmente sotto nel punteggio per poi ribaltare il risultato prima con Velardi e quindi con un’autorete locale. Nel prosieguo il Sesto non ci stava e tornava a spingersi in avanti sino a raggiungere il pari, ma il colored venafrano Sylla Sylla riportava i suoi in avanti con un affondo vincente. Sembrava fatta e in effetti si arrivava al recupero col Venafro avanti per 3 a 2, quanto il Sesto metteva fuori la propria determinazione a non soccombere, agguantando il pari conclusivo in piena zona Cesarini. Archiviata l’ottava di ritorno, tocca adesso pensare alla nona che vede sabato prossimo un interessante Venafro/Boiano al Del Prete di Venafro. Per presentare il match, sino a qualche anno addietro un autentico “scontro” di vertice con tanta rivalità in campo ed altrettanta qualità tecnica, vediamo il ruolino sin qui delle due contendenti : Venafro quinto con 42 punti (16 vittorie, 6 pari e 5 sconfitte) e 66 gol fatti e 26 subìti, il Boiano nono in graduatoria con 30 punti (9 successi, 3 pari e 11 sconfitte), 32 gol all’attivo e 45 al passivo. Distanti quindi le due squadre, ma non mancheranno intensità e voglia di affermarsi di entrambe per rendere avvincente il match. Fischio d’inizio alle h 15.00.