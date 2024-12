di T.A.

Eccellenza calcistica molisana quasi al giro di boa e sin quì c’è un solo “tenore” sui rettangoli calcistici regionali, il Vastogirardi, che pare non avere rivali. La conferma anche dalla 14.ma giornata che ha visto il Vastogirardi passare senza problemi sul pur ostico Castel di Sangro, piegandolo per 2 a 0 sul proprio rettangolo abruzzese. Gli altri risultati delle restanti compagini d’alta classifica : Guglionesi/Agnone 4-3, Vairano/Matese 0-3, Sporting/Montenero 1-0 e Boiano/Venafro 0-0. Rinviata invece Gioiese/A. Casertano. Conseguentemente questa l’alta classifica : Vastogirardi 39 punti e una partita in meno, Guglionesi 29, A. Casertano e Matese 27, Sporting 24 e Venafro 22. Prossimo turno, 15.ma di andata, Ripalimosani/Sporting, San Pietro/Vairano, A. Casertano/Guglionesi (bella ed incerta gara !), Montenero/Gioiese, Matese/Castel di Sangro, Agnone/S. Campano, Vastogirardi/Boiano e Venafro/Fraterna IS.