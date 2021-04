di Giampiero Giunti

All’insegna della ripresa, questa domenica per il calcio dilettantistico Molisano.

Un torneo di Eccellenza che riparte con una sorta di mini campionato come d’altronde anche in Puglia.

Il match di cartello non ha regalato sorprese, infatti l’Aurora Alto Casertano grazie alla rete di Panico ha la meglio sull’attrezzato Venafro. Termina così 1-0 la gara forse più attesa per questa “prima” e la compagine guidata da mister De Rosa non ha perso tempo nel rimettersi in carreggiata per la corsa alla promozione. D’altro canto, in casa Isernia l’undici di Di Rienzo ha battuto il San Leucio Volturnia per 2-0. I biancocelesti confermano anch’essi le proprie intenzioni mettendo in cantiere da subito tre punti che probabilmente saranno utili al testa a testa proprio contro i competitor più accreditati dell’Alto Casertano.

Al “Cannarsa”, il Termoli cade in casa contro il Bojano. La compagine matesina impone il 2-0 riuscendo a partire già con una vittoria.

Risultati finali 1 Giornata:

Classifica dopo la 1 Giornata:

Classifica Marcatori: