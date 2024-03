di T.A.

Tanti e tutti apprezzabili nel periodo i contributi in parole, musica e canto per accogliere la Pasqua, i suoi temi di fondo ed il Salvatore, sacrificatosi per l’uomo e risorto quale vincitore sul male. Anche da Venafro arriva un significativo segno in tal senso per iniziativa del musicista M° Marciano Oliva e dei suoi collaboratori. Titola “ ECCE HOMO ” ed è chiara dimostrazione di fede e saggezza musicale ed interpretativa. di seguito il link di “ ECCE HOMO ”, con musica e versi del citato M° Oliva.

