Campobasso, 21 aprile 2021 – «Se volessimo trarre insegnamento da quanto accaduto e sta accadendo a seguito della pandemia, fra gli innumerevoli messaggi che questa immane tragedia trasmette, ce ne sono tre sui quali potremmo focalizzare l’attenzione. Il primo: l’uomo, sia pure a fronte di un raggiunto progresso scientifico e tecnologico, non può andare contro natura, sfidarla superando certi limiti. Il secondo: la cooperazione mondiale registratasi nel campo della ricerca per quanto concerne la realizzazione dei vaccini ha fatto sì che venissero bruciate le tappe e si pervenisse in pochi mesi a un risultato per il raggiungimento del quale, nel passato, ci sarebbero voluti anni; se lo stesso metodo fosse applicato ad altri campi della scienza, avremmo una qualità di vita decisamente migliore. Il terzo: lo sviluppo prossimo venturo non può prescindere da scelte politiche, sociali, economiche e tecnologiche che siano compatibilmente sostenibili.