Nel pomeriggio -fischio d’inizio al Del Prete di Venafro h 15.00- si gioca Venafro/Campodipietra per la terza di ritorno dell’eccellenza calcistica molisana. Partita di cartello vi starete chiedendo, tant’è il presente articolo ? Tutt’altro ! E non ce ne vogliano le due società calcistiche interessate, nient’affatto responsabili per quanto di seguito si leggerà, soprattutto il lodevole Campodipietra da apprezzare invece per gli sforzi senz’altro posti in essere per essere nell’autunno scorso ai nastri di partenza dell’eccellenza calcistica molisana 2022/23 ! Di contro qualche osservazione viene spontanea rivolgere alla Federazione Italiana Gioco Calcio ed in particolare al Comitato Regionale della FIGC.

Ci si chiede infatti : visti i 136 gol sin qui subìti dal Campodipietra, con una media di 8 reti al passivo in ciascuna delle 17 gare sin qui disputate, e quindi senz’altro della conoscenza iniziale delle modeste possibilità sportive competitive della società in tema nonostante i pur apprezzabili sforzi societari per essere ai nastri di partenza della stagione, visto questo non sarebbe stato più opportuno riconsiderare l’iscrizione del Campodipietra all’eccellenza in corso ? Tanto era necessario -pensiamo- per evitare a tale società una stagione sportiva superiore ai propri pur apprezzabili sforzi ed ai suoi avversari domenicali (o degli anticipi del sabato) di affrontare partite che di calcio vero e proprio non hanno nulla, compreso appunto Venafro/Campodipietra del pomeriggio ! Anzi gare siffatte producono un effetto assolutamente deleterio : allontanano sempre più il pubblico dai rettangoli di gioco! Ciononostante ci permettiamo invitare gli appassionati oggi in punto alle h 15.00 al ”Del Prete” di Venafro per Venafro/Campodipietra, soprattutto per applaudire la bella passione sportiva di dirigenti, accompagnatori e giocatori del Campodipietra, in campo nonostante tutto e perciò meritevoli della simpatia di tutti.