di T.A.

GIUSEPPE CELLUCCI, PARROCO DI POZZILLI, PIANGE LA SCOMPARSA DEL SUO PREDECESSORE P. RINO PREVEDONI

“LA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI POZZILLI OGGI È IN LUTTO E IN PREGHIERA…”, scrive P. Giuseppe Cellucci, Parroco di Pozzilli, che così prosegue : ” Fratelli e sorelle ho ricevuto anch’io la triste notizia della morte di P. Rino Prevedoni O.M.I. (1956-2023), parroco di Pozzilli per dieci anni (2011-2021). La triste notizia l’ho avuta dal Superiore della comunità di Sant’Andrea in Pescara dove da due anni viveva P. Rino. Da alcuni giorni, per suo espresso desiderio, aveva chiesto di tornare al suo paese e concludere il suo cammino terreno vicino alla mamma Angela, al fratello Claudio e a tutti i suoi parenti. E sono stati per lui giorni di Calvario e di Passione con tanta sofferenza fisica causata dal male che lo aveva preso più di un anno fa soltanto! Ecco quanto mi ha scritto P. Carlo: “Questa notte, 7 settembre, alle ore 3,30 padre Rino è entrato nel “seno del Padre”. Ora che è nell’eternità, siamo sicuri che molto più di prima ci accompagna con quella sua cura così attenta e premurosa. Insieme a S.Eugenio, all’Immacolata e a tutti gli Oblati che vivono nell’eternità e accanto a tutti i nostri cari defunti. Continuiamo a camminare con più passione su quella stessa via che loro hanno così degnamente percorso”. Il prosieguo della toccante testimonianza del P. Oblato di Pozzilli : “Appena avrò altre notizie sulla data delle esequie, vi terrò informati. Ripeto oggi è un giorno di lutto per la nostra comunità parrocchiale… e di preghiera soprattutto! Condoglianze alla famiglia “terrena” di P. Rino le ho già scritte, a nome di tutti, sulla pagina facebook di suo nipote Eros Prevedoni. Condoglianze alla nostra “famiglia religiosa missionaria Oblata” le ho trasmesse al Superiore della comunità di Pescara nella quale da due anni era inserito padre Rino. Questa sera ore 19 si celebra la Santa Messa per la sua anima, affinché trovi la piena, eterna e infinita misericordia del Padre Onnipotente e Misericordioso. Chi può intervenga”.