di Redazione

E’ LA DENUNCIA DEI RESIDENTI DELLA ZONA CHE SI FARANNO “SENTIRE” DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA PERCHE’ INTERVENGA A CURARE L’ARTERIA DI PROPRIA COMPETENZA.

E’ una strada trafficatissima, su cui ogni giorno si riversa intensissimo ed assai veloce traffico interregionale, mancando tra l’altro il benché minimo controllo preventivo. Ciononostante è pessimamente tenuta in quanto a taglio di erba e verde ai lati, alla sua piena e rassicurante visualizzazione da parte di quanti intendono immettersi sulla strada in questione -ossia la STRADA 25 o VIA VECCHIA, così come sono denominati i cinque km. di asfalto che solcano giusto nel mezzo la vasta piana venafrana in direzione est/ovest e viceversa, nonché per quanto attiene la segnaletica verticale ed orizzontale praticamente illeggibile o abbattuta e lo stesso stato dell’asfalto della strada, in più punti avallato o tanto deteriorato. Un insieme cioè di inefficienze e pericoli irrisolti da anni, che hanno determinato i residenti e quanti lavorano lungo tale arteria a “farsi sentire” ad horas presso l’amministrazione provinciale pentra, titolare della strada di cui trattasi e come tale chiamata e tenuta ad assicurarne il massimo della sicurezza. “Da tempo chiediamo migliorie e diversa tenuta della VIA VECCHIA -afferma una residente- ma niente è mai avvenuto ! Pare che tale pur importantissima ed assai trafficata arteria, che in molti usano per bypassare l’abitato venafrano, non interessi ad alcuno ! E’ ora invece d’invertire la tendenza, destinando alla STRADA 25 la dovuta attenzione e la necessaria manutenzione al fine di garantire sicurezza e tranquillità a quanti vivono o lavorano lungo di essa. E’ tempo cioè che ci diano ascolto, assumendosi le istituzioni provinciali isernine le dovute responsabilità ed attivandosi finalmente perché la strada sia ben tenuta e sicura al 100% !”. Istanza ampiamente condivisibile e da sottoscrivere in toto, visto lo stato impossibile dell’arteria in questione.