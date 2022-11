Il Palace Hotel di Venafro, struttura ricettiva della città, si appresta ad ospitare un evento sportivo di rilievo assoluto : il Campionato Molisano di Scacchi 2022, promosso dal Circolo Scacchi di Venafro e valido per l’ammissione ai Campionati Italiani 2023 della stessa disciplina sportiva. Ne è stata data informazione nei giorni precedenti e volentieri torniamo a scriverne data la valenza socio/sportiva dell’appuntamento. L’evento è in calendario i prossimi 3 e 4 dicembre presso il citato Palace Hotel con un weekend ricco di confronti e partite che di certo risulteranno quanto mai avvincenti e tali da attirare il pubblico delle grandi occasioni. Del resto “la piazza” scacchistica di Venafro è notoriamente vicina alla disciplina, come confermato nel passato recente dagli annuali tornei di scacchi promossi dal movimento cittadino “I Venafrani per Venafro” e contraddistinti da importanti e qualificate partecipazioni di validi scacchisti sia italiani che stranieri, tra cui Gran Maestri di accertato valore.

Anche per l’imminente Campionato Molisano di Scacchi in calendario il primo weekend di dicembre a Venafro si prevedono giocatori e presenze di tutto rilievo, a ribadire l’importanza scacchista venafrana in ragione dell’evento storico di assoluto rilievo registratosi nei decenni trascorsi a Venafro, sempre in materia di scacchi : appunto il casuale rinvenimento in località Chiaione, periferia ovest della città, degli storici undici pezzi di scacchi di osso di animale adulto finemente lavorati, quale corredo funerario della tomba di un guerriero. Tali pezzi vennero esaminati al radiocarbonio e datati al IX sec. quali i più antichi scacchi d’Europa ! Oggi sono tra i reperti pregiati in esposizione al Museo Nazionale di S. Chiara in via Garibaldi a Venafro, una volta rientrati dal Museo Nazionale di Napoli dove inizialmente erano esposti. Concludendo con l’imminente Campionato Molisano di Scacchi 2022, valido per l’ammissione ai successivi Campionati Italiani di Scacchi 2023, resta da dire che la due giorni venafrana di scacchi al Palace Hotel della città si concluderà con l’evento conviviale promosso dallo stesso Circolo Scacchi organizzatore dell’evento sportivo.