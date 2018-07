SABATO 28 LUGLIO 2018, LUNGO CORSO CAMPANO A VENAFRO

* ISOLA PEDONALE

* STREET FOOD

* ANIMAZIONI E GONFIABILI PER BAMBINI

* CONCERTI

* DJ SET

* SPETTACOLI ITINERANTI

E TANTO ALTRO…

Musica, cibo e tanto divertimento a partire dalle ore 19, di sabato 28 luglio, lungo Corso Campano. La Notte Bianca di Venafro si preannuncia ricca di eventi per grandi e piccini.

Un’occasione per trascorrere una notte all’insegna dell’allegria, dello stare insieme e del buon cibo. Il tutto accompagnato a buona musica e dj set per i più giovani. Non resta che partecipare per scoprire tutte le novità di quest’anno.