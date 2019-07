‘E – State Svegli’, fervono i preparativi per la ‘Notte bianca’ di Venafro, giunta alla sua seconda edizione, che avrà luogo domani sera, sabato 6 luglio, lungo Corso Campano (che sarà per isola pedonale). Un evento molto atteso dai venafrani che, a partire dalle ore 18, potranno iniziare a godersi il programma allestito per l’occasione.

Un programma corposo per tutti i gusti che prevede: STREET FOOD, ANIMAZIONI E GONFIABILI PER BAMBINI, CONCERTI, DJ SET, SPETTACOLI ITINERANTI, ARTISTI DI STRADA e E TANTO ALTRO… Per cui non potete assolutamente mancare: NON FARTELO RACCONTARE… VIVILO!