Ad attestarlo l’avviso che il Comune continua ad esporre ben visibile in cima alla storica fonte

Sos ! Non bevete né attingete acqua dalle Quattro Cannelle di Venafro, la storica fonte del rione Ciaraffella ! Ad ordinarlo, perentoriamente e senza mezzi termini, è un manifesto affisso dal Comune ben in alto su tale fontana perché nessuno ne beva l’acqua né attinga a fini potabili, per cucinare ect. L’avviso, esposto già nella scorsa estate, era successivamente sparito, di fatto volatilizzato e portato via dal vento, dal che la decisione dell’ente locale di tornare ad esporlo in maniera ben visibile, continuando ad emergere dati circa la non potabilità dell’acqua che sgorga dalla fonte. Un riscontro, questo della non potabilità delle Quattro Cannelle, che non piace affatto ai venafrani alla luce della storica e continuativa affidabilità della stessa fontana pubblica, da sempre negli affetti, negli usi e nei costumi di ciascun venafrano, abituato a servirsene ed ad attingervi per le necessità più disparate, dissetarsi in primis. Ad ogni buon conto, data la novità seppure spiacevole circa la non potabilità dell’acqua in questione, sarà bene attenersi e rispettare la disposizione municipale, al fine di prevenire conseguenze serie per la salute di tutti. Ovviamente in attesa che al più presto la situazione torni alla storica e proverbiale normalità, ossia che ci si possa dissetare ed attingere in tutta tranquillità dalle amatissime Quattro Cannelle.