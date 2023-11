di T.A.

Undici giornate alle spalle e il duo Alto Casertano e Isernia continua a veleggiare in testa all’eccellenza calcistica molisana, distanziato tra loro di quattro lunghezze, lasciando alle altre contendenti solo briciole. Avranno vinto alla fine e di stretta misura i loro rispettivi ultimi incontri -l’A. Casertano sul proprio terreno con l’Agnone per 2 a 1 e l’Isernia in trasferta a Campomarino per 2 a 3- ma resta la corsa solitaria delle due “reginette” del momento: i casertani soli in testa a quota 33 con 11 vittorie su altrettante partite e gl’isernini secondi con 29 punti, avendone pareggiate due. Dietro rincorrono Castel di Sangro,terzo a quota 20, Sesto Campano con 18 punti e il duo Venafro/Ripalimosani con 17. La differenza cioè in questo primo terzo di stagione è netta ed è prevedibile che tale resterà sino al termine. L’unico dubbio, ma sostanziale, vedere chi la spunterà tra Alto Casertano ed Isernia. A meno che altre squadre non si facciano avanti nel prosieguo del campionato. E veniamo ai risultati dell’undicesima giornata : A. Casertano/Agnone 2-1, Gioiese/Sesto Campano2-2, Campomarino/Isernia 2-3, San Pietro/Ripalimosani 0-2, Guglionesi/Cliternina 3-1,Venafro/Termoli 2-0, Fortore/Boiano 1-1 e Turris/Castel di Sangro 0-0.