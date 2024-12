di T.A.

La Sig.ra Carla Zaccaro in Perna è tornata alla Casa del Signore. Nativa di Cantalupo del Sannio, nella cui chiesa del SS Salvatore si sono svolte le sue affollate esequie a conferma della benevolenza che circondava la donna in vita grazie alle proprie doti socio/umanitarie, la sig.ra Carla risiedeva a Isernia con marito e figli ed è proprio il marito Gianni ad averne ricordato la figura a conclusione del rito religioso. ”Carla di te piace ricordare l’amore per la famiglia, per il prossimo e per il lavoro. Il tuo addio ha destato in tutti noi dolore e sgomento. Ringrazio quanti ci sono stati vicini e sono presenti in chiesa per quest’ultimo saluto umano. Carissima moglie, madre e nonna resterai un magnifico e indimenticabile esempio di vita e di coraggio per i tuoi figli, per tuo genero, per il nipotino e per me, lasciando in ciascuno di noi in eredità la tua altissima testimonianza di vita e di fede. Che Iddio ti abbia in gloria !”. Parole di forte e sentito attaccamento dell’uomo alla propria donna, cui si affiancano le sentite condoglianze di FuturoMolise.