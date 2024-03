di T.A.

Dopo anni di lavori e realizzazione ex novo è pronta per l’inaugurazione la nuova sede del Comune di Pozzilli. Costruita nello stesso posto del precedente edificio pubblico al centro dell’abitato e lungo il corso principale della cittadina molisana, l’immobile ha un aspetto moderno ed assai suggestivo, grazie a tocchi architettonici di tutto rilievo. Verde ed aiuole di fiori all’esterno, ingresso principale ampio ed importante, vetrate spaziose per dare luce agli interni ed ambienti accoglienti per uffici, personale dipendente, cittadini ed amministratori. L’inaugurazione del nuovo edificio municipale con rituale taglio del nastro programmata per il prossimo 13 aprile, presenti esponenti religiosi, autorità, alunni delle scuole locali, amministratori municipali, dipendenti comunali e cittadini.