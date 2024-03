di T.A.

Primavera, sinonimo di risveglio, nuova vita, fiori e colori naturali. Parte cioè una sorta di “gara” in tanti angoli privati di ogni singolo Comune per rinnovare e rinnovarsi, abbellendo di fiori e colori naturali le case, i davanzali, i portoni principali delle abitazioni, gl’interni e gli stessi giardini, sempre che ci siano. E tale “gara” diventa presto magnifica ed affollata già ai primi della primavera sotto la spinta della natura come appena ridestatasi. Venafro e tanti venafrani non sfuggono a tanto e dal rione Colle, il più a nord dell’abitato, pervengono le foto allegate che attestano tutto questo, ribadendo a chiare note la suggestiva attrazione della natura primaverile. L’autore di tanto ? Un appassionato di giardinaggio, che ama andare per i campi e in collina a raccogliere fiori per ornare casa e star bene con se stesso e tutti gli altri. Un ennesimo “inno” alla primavera che arriva dal Colle di Venafro per abbellire non una casa sola, bensì l’intero rione. E tutto questo grazie alla primavera, stagione colorata e meravigliosa.