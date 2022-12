Il duro e sacrosanto sfogo di un ex operatore della sanità pubblica, deluso dai tempi di attesa di quest’ultima

Registriamo un duro ma ineccepibile sfogo di un ex lavoratore della sanità pubblica molisana, attualmente in pensione. Ecco quanto asserisce l’uomo : ”Oltre un mese addietro -è la sua testimonianza- effettuai un determinato esame presso un ospedale pubblico del Molise e da allora sono in attesa di riceverne e leggerne gli esiti per decidere il da farsi a tutela della mia salute. Stranamente però, pur essendomi recato più volte a richiedere i risultati dell’accertamento medico/scientifico eseguito, non mi vengono rilasciati, asserendo che non sono pronti. E’ trascorso un mese ed oltre, pensavo diversamente, ma questa invece è la realtà delle cose. In un mese non si riesce a scrivere un referto ? In tutta franchezza è incredibile. Lo affermo in tutta coscienza, essendo stato personalmente un dipendente della sanità pubblica!”. La conclusione vistosamente polemica dell’uomo : “E poi si lamentano se ci si rivolge alla sanità privata, abbondantemente più pronta a risolvere attese e problematiche della salute di noi tutti !”.