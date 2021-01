E’ nato il Partito Nazionale Rom e Sinti ”Mistipè” le fondatrici sono 3 donne Rom Italiane attiviste per i diritti umani, impegnate nella lotta antidiscriminazione.

“Mistipè “nasce il 4 Dicembre 2020 con atto pubblico in Lanciano Abruzzo. Nasce dall’esigenza di combattere la discriminazione e l’odio razziale nei confronti dei Rom e Sinti in Italia, discriminazione e odio sempre più crescenti e accentuati soprattutto negli ultimi tempi.

Mistipè nasce dall’unione dei Rom Abruzzesi e Molisani Italiani di antico insediamento (presenti in Italia già dal 1300) per dare dignità al popolo Rom e Sinti, considerato straniero a casa propria che troppo spesso viene usato come capo espiatorio per i mali dell’Italia soprattutto sotto campagna elettorale.

Il Partito Nazionale Rom e Sinti è la risposta alla soluzione di un problema che non è più soltanto né culturale e né sociale ma bensì politico, che mancava in Italia. Tutti hanno diritto ad avere un partito che ci rappresenta ora a distanza di più di 700 anni l’hanno anche i Rom . Ma la vera novità è che il direttivo la maggioranza è costituita da donne Rom

Il Programma vede come punti principali:

Rappresentare i Rom e Sinti nel panorama politico

Riconoscimento del popolo Rom e Sinti come minoranza linguistica

Azioni mirate per incrementare l’inclusione sociale e scolastica dei Rom e Sinti

Azioni mirate per la parità di uomo e donna .

Combattere la discriminazione e l’odio nei confronti dei Rom e Sinti

I membri del direttivo Nazionale Mistipè sono:

Presidente – Giulia Di Rocco assistente legale, membro del Forum RSC istituito dall’Unar presso il Ministero delle Pari Opportunità , membro dell’IRU – International Roma Union che rappresenta i Rom al Consiglio D’Europa e ONU, Commissario per la Politica e la Democrazia in Italia per i Rom e Sinti.

Vice Presidente – Virginia Morello attivista

Segretario – Anthony Guarnieri Attivista e studente

Tesoriere – Concetta Sarachella attivista, Stilista (Sara Cetty) e presidente dell’associazione ROM IN PROGRESS.