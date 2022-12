E sono gli stessi operatori delle strutture di ricovero che si adoperano per portare sorrisi ed atmosfera natalizia nei reparti e tra i ricoverati, ben volentieri adoperandosi perché appunto sia Natale per tutti. Al CARDARELLI di Campobasso, da dove arrivano le foto allegate, lavoratrici della struttura hanno sfoggiato in maniera intelligente e simpatica addobbi personali natalizi incassando il “brave, grazie” dei ricoverati, sentitisi come a casa loro. Perciò “chapeau” a chi sa dare tanto al prossimo!