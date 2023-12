di T.A.

GL’INVALIDI CIVILI SONO STATI RAGGIUNTI DA BABBO NATALE, DAI SUOI DONI E DALL’ALLEGRIA DELLA FESTA NATALIZIA SU INIZIATIVA DELLA PRO LOCO

Sono a decine e la vita purtroppo sorride poco loro. Ed allora la Pro Loco di Venafro si é “vestita a festa” ed ha portato nell’istituto di via Garibaldi che ospita gl’invalidi civili -il Carsic- i colori della festa, Babbo Natale, i suoi doni, le musiche e l’allegria del periodo natalizio perché anche per loro fossero allegria, sorrisi e divertimento per la nascita del Figlio dell’Uomo. Ne è scaturito un pomeriggio bellissimo ed assai significativo, con ricoverati e lavoratori del Carsic che hanno accolto con vivo favore Babbo Natale & C., divertendosi tutti assieme, sorridendo e soprattutto ringraziando di cuore per la graditissima visita. Ne è seguita la distribuzione dei regali ai disabili, i sorrisi di tutti e l’allegria di ciascuno, il tutto suggellato da foto, divertimento e piacere di stare assieme. Momenti intensi ed assai significativi per soggetti meno fortunati e ai quali idealmente tutta Venafro ha confermato ancora una volta vicinanza ed affetto, trend di cui la città costantemente dà prova nei confronti di giovani, uomini e donne a cui la vita sorride poco ma ai quali ciascun venafrano non fa mancare il costante sostegno umano e morale. Ed allora Buon Natale agli ospiti del Carsic, perché la vita sorrida anche a loro !