E’ nata a Bonefro(Cb) da poco più di due settimane l’Associazione Culturale Un Molise Migliore, a presiederla il giovane molisano Luigi Venditti eletto dal direttivo e dall’assemblea dei soci, l’associazione a pochi giorni dalla sua nascita conta già più di cento iscritti provenienti da tutta la regione, abbraccia un area territoriale che va dalla valle del volturno ai confini con la campani e la puglia passando per Campobasso e coprendo i maggiori centri della Regione come Termoli e Isernia. Un sogno quello degli aderenti, il sogno di chi crede che il Molise possa ancora diventare una terra migliore, una piccola svizzera del Sud date le sue peculiarità paesaggistiche, enogastronomiche, storiche e grazie alla grande accoglienza tipica dei meridionali che i Molisani sanno riservare ai turisti provenienti da ogni dove, turisti che quest’anno ci dicono i dati dell’Istat giungeranno in regione per oltre un milione di unità. Tutto questo sarà possibile grazie alla forza dei molisani che hanno saputo rispettare le regole anti covid e che in massa si sono già vaccinati. Un sogno possibile quindi quello dei soci di “Un Molise Migliore”.