di T.A.

Ci risiamo ! Non mollano, certi individui, ed ogni giorno che ha fatto il Creatore vanno in giro sul web per cercare di raggirare gente (e non di rado purtroppo vi riescono !), raggiungendola incredibilmente sugli indirizzi mail personali ! Già, incredibilmente, perché resta l’arcano di come si possa entrare in possesso di indirizzi mail altrui da parte di siffatti personaggi ! Tanto domandato, ovviamente senza riuscire a spiegare l’arcano che preoccupa e fa paura in quanto dimostra che si è tutti esposti nell’era della globalizzazione digitale, e ribadita la necessità dell’attenzione massima da parte di tutti in presenza di metodi siffatti e così subdoli, veniamo alla fake news (o bufala, falsa notizia) che attraverso internet e pc sta entrando nelle case private con espressioni d’acchito gentili che però, subito dopo opportune verifiche, si rivelano null’altro che notizie false, fasulle o pseudo notizie, miranti appunto a mettere le mani sul denaro altrui. L’ennesimo episodio di tal fatta viene esposto da una persona fortunatamente sfuggita al possibile raggiro grazie alla propria attenzione e prontezza : “CARO NICOLA (nome di fantasia) RINNOVA LA TUA FIDUCIA NEI BUONI. VIENI IN UFFICIO E NE PARLIAMO !”, il messaggio sibillino pervenuto al nostro. Il “povero diavolo”, credendo alla fondatezza dell’invito e per verificare ogni cosa, non perde tempo e all’indomani puntualmente è dinanzi allo sportello di … (si omette la denominazione dell’azienda per ovvii motivi), spiegando il tutto. Dall’altra parte dello sportello però, l’impiegato … “Lasci perdere e cancelli ogni cosa ! E’ una fake news per cercare di abbindolare. I suoi risparmi sono in scadenza nei prossimi anni e non è sistema di questa azienda contattare il cliente con simili metodi !”. Perciò, signori risparmiatori, “guardia alta” per debellare sul nascere quanto di poco chiaro accade ogni giorno !