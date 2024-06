di T.A.

E L’ITALIANO ? NON PIU’ PARLATO NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI. LA LINGUA NAZIONALE MESSA DA PARTE ANCHE DAI NOSTRI CAMPIONI NELLE LORO VITTORIE IN GIRO PER IL MONDO.

Certo oggi si parla tanto di globalizzazione, dell’abbattimento delle barriere anche linguistiche e del voler fare -vi si riuscirà mai ?- del mondo intero un unico e bellissimo villaggio globale per tutti e di tutti, con parità ed uguaglianza assolute. Discorsi sulla carta bellissimi, ma sotto tanti aspetti utopici se è vero, com’è vero, che differenze, distinzioni e disparità esistono eccome, imperando addirittura. Sul tema però c’è da tempo una tendenza che giorno dopo giorno s’impone sempre più, al tirar delle somme positiva sotto alcuni aspetti, tutt’altro se si ragiona in punto di diritto. Trattasi della tendenza ad esprimersi nell’unica lingua “globale”, ossia diffusamente conosciuta, l’inglese appunto, abiurando tutte le altre. Si prendano, giusto per citare, le riprese tv delle maggiori corse ciclistiche internazionali, le corse automobilistiche sui bolidi di formula uno e le bellissime affermazioni sportive di Jannik Sinner, neo numero 1 del tennis mondiale. Ebbene in tutte tali circostanze, e in tant’altre ancora, sugli schermi tv scorrono scritte in inglese e lo stesso Sinner, intervistato a fine match vittorioso, si esprime in inglese ! E l’italiano, lingua bellissima e dalla musicalità eccezionale ? Totalmente abiurata, messa da parte e nient’affatto parlata ! E’ giusto che tanto accada ? Il lettore lo ritiene plausibile sull’ “altare” della decantata globalizzazione ? O sarebbe decisamente più bello ascoltare Sinner esprimersi in italiano -cioè nella “sua” e la nostra lingua nazionale- ribadendo ovunque e a quanti ascoltano la suggestione unica della lingua italiana ? Parlare e scrivere in italiano cioè per ribadire la ricchezza linguistica del nostro territorio, con tutto il rispetto per gli altri idiomi nazionali. Sul tema sarebbe auspicabile aprire un franco dibattito. Ed intanto tornare a parlare e scrivere in italiano …