Sempre guardia alta e massima attenzione verso le potenziali truffe via web, cestinando messaggi sospetti o sconosciuti.

L’impegno delle forze dell’ordine al riguardo.

Insistono e non demordono. Trattasi dei potenziali truffatori, o imbroglioni come dir si voglia, che sul web cercano tutte le strade e i sistemi possibili per tentare raggiri di vario tipo in danno di sprovveduti navigatori del digitale. In effetti vengono segnalati continui tentativi in tal senso, ora usando addirittura generalità di persone conosciute ai destinatari, ora servendosi di presunte sigle di fantomatici istituti di credito. Questi ultimi proporrebbero pratiche finanziarie in atto e da concludere nel breve, dati i vantaggi economici che arrecherebbero. Il tutto ovviamente è frutto di malevola volontà e di fantasia truffaldina. In ogni caso si va diritto allo scopo : il raggiro, se il destinatario del messaggio non sa difendersi in tempo e per bene. C’è poi l’ “amore”, il “colpo di fulmine” via etere, tra i peggiori dei mali ! Come fare per non cascarci ? Non aprire affatto la mail, cestinando immediatamente e senza indugi di sorta quanto pervenuto, anche segnalando la cosa alle forze dell’ordine. Viceversa, l’inganno può essere dietro la porta ! E purtroppo si hanno notizia di truffe riuscite ! Una testimonianza significativa riferisce di una mail a firma -si pensi- di una persona defunta, conosciuta in vita dal destinatario del messaggio che si è cercato di abbindolare puntando appunto sulle sue conoscenze e sui propri rapporti personali. Il tizio però non ha abboccato, si é subito insospettito ed ha cestinato senza indugi. Conviene a tutti fare altrettanto per vivere bene e tranquillamente. Del resto le forze dell’ordine preposte a smascherare imbrogli e truffatori del web continuano ad informare i cittadini sull’argomento affinché non si cada nei raggiri. Il consiglio è di dare ascolto ed affidarsi pienamente all’azione informativa e preventiva delle forze di polizia in modo da rendere inoffensivi i tanti raggiri che purtroppo circolano pericolosamente sul web.