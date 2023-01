Prosegue infatti la necessità del trasporto da Venafro di passeggeri ferroviari su gomma, data l’impossibilità di proseguire il viaggio su rotaia per i datati lavori sulla rete ferroviaria molisana. Illustreranno ufficialmente la situazione i dirigenti dell’azienda ferroviaria?

E’ tempo finalmente di fare chiarezza da parte dell’azienda ferroviaria nazionale sul trasporto su gomma da Venafro e per il Molise interno dei viaggiatori su rotaia che, provenienti dalle altre regioni d’Italia e diretti all’interno della nostra regione, sono costretti a scendere dal treno a Venafro per salire sui bus sostitutivi che li attendono sul piazzale ferroviario venafrano e trasportarli alla località desiderata grazie al biglietto ferroviario in tasca. In effetti è iniziato un nuovo anno con tale sistema in atto -ossia si scende dal treno e si sale sul bus- e gli utenti, di tante città del Molise, chiedono di sapere finalmente della situazione in piedi, dell’ultimazione del tutto, del ripristino della piena regolarità dei viaggi su rotaia nel Molise dell’ovest e dei lavori ancora a farsi sulla rete ferroviaria della seconda provincia molisana, ponendo termine una volta per tutte a tale “scendi/sali – treno/bus” che procura problemi ai viaggiatori, tempi di attesa a volte anche lunghi prima che il bus sostitutivo arrivi sul piazzale ferroviario venafrano e fastidi di non poco conto, ricordando i ritardi già verificatisi causa la mancanza presenza di tali mezzi su gomma sul piazzale ferroviario. “Faranno sapere ufficialmente l’azienda ferroviaria nazionale e particolarmente i dirigenti delle FS molisane -chiedono i viaggiatori della nostra regione- cosa di fatto va ancora eseguito e completato perché il trasporto su rotaia in Molise torni alla sua normalità ? Anni addietro ci fu una partecipatissima conferenza stampa -affermano cittadini di Venafro e dintorni – presso la stazione ferroviaria di Roccaravindola con presenze numerose di politici molisani, dirigenti regionali delle FS, amministratori locali ed altri per comunicare lo stato delle cose in termini di trasporto su rotaia in Molise. Si pensava, data l’importanza data alla conferenza, che finalmente si fosse alla vigilia di tempi nuovi per il trasporto su rotaia in Molise, grazie all’ultimazione dei lavori innovativi in atto sulla rete ferroviaria. Ed invece è iniziato anche il 2023, sottolineando che la cosa si protrae già da anni, e i bus sostitutivi continuano a sostare sul piazzale ferroviario venafrano, segno evidente che l’ultimazione dell’intervento sulla rete ferroviario è ancora lungi dal completamento. Chiediamo perciò ai vertici FS del Molise di farci sapere tramite i loro canali informativi di rito quali esattamente i lavori in atto, le eventuali difficoltà in sorte e soprattutto i presumibili tempi di completamento ed ultimazione delle opere. Anche perché, e non è affatto un aspetto secondario, non sono per nulla agevoli i continui arrivi, le soste e le ripartenze di tanti bus in pieno centro abitato venafrano, alla luce delle ristrettezze del predetto piazzale ferroviario venafrano, di Via Volturno e del traffico interregionale sulla Colonia Giulia, le arterie urbane da percorrere per raggiungere o ripartire dal piazzale della stazione ferroviaria di Venafro”. Attesa l’importanza sociale degli interrogativi avanzati, FuturoMolise sarà ben lieto di ospitare gli eventuali chiarimenti e delucidazioni che l’azienda ferroviaria vorrà fornire.