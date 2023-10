di T.A.

E’ partito il nuovo anno di catechismo 2023/24 a Pozzilli ed il Parroco del luogo P. Giuseppe Cellucci ecco quanto scrive per invitare i minori ad intervenire : “L’anno catechistico 23/24 è iniziato ieri domenica 15 ottobre con la celebrazione della Santa Messa delle h 11.30. Questo avviso è per tutti i fedeli, in particolare per i genitori che quest’anno iscrivono i loro figli al catechismo. Vi aspetto numerosi ! Sarà bello ritrovarsi e ricominciare il cammino insieme. Informazioni su luogo, orario e giorni nei quali ci saranno le lezioni del catechismo sono già state trasmesse. Buona giornata”.