Per contrastare gli effetti della crisi economica ancora presente sul territorio molisano e realizzare progetti di formazione professionale finalizzati a incrementare l’occupabilità, la Regione Molise interviene con la costituzione di un Catalogo di iniziative formative a sostegno di disoccupati e occupati.

Tali iniziative sono strettamente correlate alla formazione specialistica rivolta, in particolare, alla green economy, ai servizi alla persona, alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali. L’Azione è tesa a finanziare interventi formativi diretti in chiave di anticipazione al cambiamento, scelta questa che può rappresentare lo strumento per favorire lo sviluppo economico del territorio molisano.

Domani, martedì 2 ottobre, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, Roberto Di Baggio, terranno una conferenza stampa sull’argomento alle ore 11.00, presso Palazzo Vitale.