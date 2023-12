di Redazione

Fratelli d’Italia unita anche a Isernia: Desio Notardonato alla guida del partito di Giorgia Meloni, per la provincia di Isernia. Notardonato, era l’unico candidato al congresso provinciale tenutosi all’Hotel Europa, la sua figura ha messo d’accordo tutte le anime del partito. In lista con lui amministratori, veterani ma anche giovani. A comporre il direttivo sono 14 persone, nel dettaglio 9 membri eletti e 5 nominati. I nomi: Rita Di Pilla, Domenico Chiacchiari, Michele Perna, Luca Pallante, Marco Valvona, Alessio Del Paggio, Antonio Caranci, Giancarlo De Lisi e Maria Cocozza. Inoltre, faranno parte del coordinamento Giovancarmine Mancini, Vittorio Tagliente, Sergio Verdile, Giuseppe Pinelli e Nicola Pettorossi. Per Notardonato il valore fondamentale rappresenta il gioco di squadra. “Per noi – ha detto – l’unità è sempre stato un valore. Ora, infatti, dobbiamo impegnarci per creare un’organizzazione interna più capillare, ripartendo dai circoli. In questo modo si può creare un connubio tra il partito, i cittadini e gli iscritti. Organizzeremo eventi ma soprattutto ripartiremo da Gioventù Nazionale”.