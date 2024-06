di T.A.

Qualche criticità, praticamente immancabile data l’enorme partecipazione popolare, ma tante positività dalle recenti festività patronali venafrane in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria appena concluse a Venafro. Conclusione affidata alla solenne processione serale del 18 giugno con migliaia di fedeli di Venafro e Comuni limitrofi al seguito o lungo strade e piazze in attesa del transito del rito. E prima ancora sul piazzale della Basilica del Patrono San Nicandro, e presenti centinaia di venafrani e finalmente anche diversi frati cappuccini arrivati da altri Conventi perché purtroppo non più stabilmente presenti nel sito religioso francescano di Venafro, sul piazzale della Basilica -si scriveva- la storica e tradizionale “ammessa”, l’asta popolare per aggiudicarsi l’onore e l’onere di portare in spalla reliquie e simulacri dei Santi Martiri nel corso della successiva, solenne e partecipatissima processione conclusiva con destinazione finale la Chiesa della SS. Annunziata dove riporre quanto appena portato in spalla per i quartieri cittadini. “ AMMESSA “ che quest’anno ha fruttato al comitato organizzatore delle festività per coprire tutte le spese occorrenti per riti religiosi ed appuntamenti civili all’incirca 20mila euro – col Busto del Patrono che ha comportato l’onere finanziario maggiore di oltre 15mila euro (!)-, cifre che i venafrani hanno volentieri corrisposto pur di mettersi in spalla i segni e le testimonianze dei Santi Martiri, mentre attraversavano la città sotto gli occhi dei venafrani. Ricorrenze patronali soddisfacenti e gradite alla massa quindi, quelle appena concluse, coi soliti “bastion contrari” che puntualmente hanno sottolineato criticandole le sempre possibili sbavature. La gran parte dei venafrani comunque ha risposto “PRESENTE” a riti e festeggiamenti, condividendoli e partecipandovi volentieri nel nome e nel solco della storia, della fede e della tradizione per onorare i venerati Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria.