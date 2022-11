Festa grande per i piccoli, ma tanto divertimento anche per giovani e adulti

E’ arrivato il circo e, quando tanto avviene, è festa grande per i piccoli ! Parallelamente anche giovani e adulti si predispongono a partecipare per divertirsi a loro volta. Olliver Circus, dal nome dello show, è arrivato a Venafro e gli addetti lo stanno montando lungo Viale San Nicandro, ingresso est della città, in vista degli spettacoli programmati dal 12 al 14 novembre prossimi. Nel programma delle attrazioni si segnalano giocolieri, clown, acrobati e mangiafuoco, ma anche novità assolute come il T-REX. Divertimento cioè assicurato per tutti !