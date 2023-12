di T.A.

ARRIVA DAL PRESIDENTE NAZIONALE DI “TDDS GUARDIAMO AVANTI”, IL VENAFRANO ALESSANDRO GUASTAFERRO

Constatazioni reali ed assolutamente veritiere circa i disagi quotidiani dei disabili visivi del Molise in materia di trasporti pubblici. Arrivano dal Presidente Nazionale dell’associazione di categoria “TDDS Guardiamo Avanti”, il venafrano Alessandro Guastaferro. Questi si rivolge direttamente all’assessore regionale del Molise Di Lucente scrivendo : “Si apprende che dal 1 marzo 2024 la Regione Molise, e quindi l’assessore al ramo Di Lucente, vorrebbe “tagliare” due corse su treno dal Molise per Napoli, sostituendole con bus. Se tanto sarà, ci saranno difficoltà enormi per i disabili della vista, avendo la categoria problemi a salire/scendere da detti bus. Né tali soggetti potranno più fruire dell’assistenza della sala blu sui treni”. Quindi il particolare invito all’esponente regionale da parte di Guastaferro : “Chiedo all’assessore Di Lucente a provare a stare una giornata intera sulla carrozzina per disabili, in modo da rendersi conto di persona dei disagi dei disabili e delle difficoltà della categoria a salire e scendere dai bus !”. Quindi l’invito conclusivo del presidente nazionale di “TDDS Guardiamo Avanti”, il venafrano Guastaferro, disabile della vista : “Chiedo, se possibile, un confronto immediato con l’assessore Di Lucente per approfondire queste e tant’altre problematiche quotidiane dei disabili della vista in Molise”.