di Redazione

Ancora riconoscimenti oltre i confini nazionali per la Cantina HERERO che ieri è stata premiata all’ “AWC Vienna International Wine Challenge 2023” durante la cerimonia che si è tenuta nel municipio di Vienna.

La giuria dell’AWC Vienna, primo concorso ufficialmente accreditato dall’Unione Europea tra i più prestigiosi e partecipati concorsi in ambito enologico riconosciuti a livello mondiale, ha assegnato la medaglia d’argento alle Tintilie del Molise doc “San Mercurio” annata 2020 e “Herero” annata 2019. Una sfida internazionale a cui nell’edizione del 2023 hanno preso parte ben 11.376 vini di 1.514 produttori provenienti da 41 nazioni.

Questo concorso internazionale – affermano dalla sede aziendale – è ben noto per i suoi standard elevati e riunisce una giuria di esperti provenienti dal mondo dell’enologia, della viticoltura, del commercio specializzato, nonché sommelier e giornalisti del settore. Tutti i vini vengono degustati in modo anonimo (alla cieca) in singole cabine di assaggio presso il Collegio federale e l’Ufficio federale per la viticoltura di Klosterneuburg e valutati secondo lo schema internazionale di 100 punti.

La cantina molisana che pratica a Toro (CB) viticoltura estrema continua a portare oltre i confini nazionali l’eccellenza enologica della propria terra il cui elevato livello qualitativo è testimoniato dai numerosi e prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti oltre che dalla presenza dei suoi vini in nuovi mercati esteri.

“E’ una soddisfazione che conferma la qualità della nostra nicchia produttiva e ci vede ripagati delle numerose difficoltà intercorse in quest’annata complessa. È sempre un piacere sentire citato il Molise durante le varie cerimonie di premiazione, dove notiamo la crescente curiosità e interesse dei presenti per il nostro territorio, a testimonianza che il vino è un potente ambasciatore del territorio di produzione, un efficace e forte strumento di marketing e promozione culturale – concludono dalla cantina Herero”.