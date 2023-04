Due settimane alla presentazione delle liste per le amministrative a Venafro e circolano solo voci ufficiose di candidati sindaci, senza alcuna certezza

Tra le voci ufficiose, anche una donna candidata a primo cittadino di Venafro

Sabato l’altro 15 aprile (h 12.00), com’è noto, scade perentoriamente il termine ultimo per presentare liste e candidati per il futuro consiglio comunale di Venafro in vista dell’appuntamento elettorale amministrativo dei successivi 28 e 29 maggio, ma al momento le incertezze, i dubbi e le indecisioni sul da farsi prevalgono nettamente sulle determinazioni già assunte. Si continua cioè a lavorare per “trovare la quadra” tra liste e candidati, ma di decisioni certe ed ufficiali non ce ne sono. Vediamo perciò la situazione a due settimane da chiusura e presentazione dei raggruppamenti ribadito che si è nel campo delle “voci”, senza ufficialità alcuna. Intanto si prende a parlare di una donna probabile candidata sindaco della città, eventualità questa che se concretizzata sino in fondo rappresenterebbe la novità assoluta per la città in ambito amministrativo, non essendosi sin qui mai verificata. La probabile candidata primo cittadino di cui si dice sarebbe l’avv. Anna Ferreri, consigliere comunale uscente di minoranza. Il suo nome gira, si vocifera, ma sarà ipotesi vera ? E chi può dirlo ! Quindi quella che appare una certezza ormai assodata : la riproposizione a candidato sindaco del primo cittadino uscente, l’avv. Alfredo Ricci, che guiderebbe la squadra amministrativa uscente di centrosinistra. Dopodiché altri voci ufficiose : la lista di centrodestra che capeggerebbe l’imprenditore Massimiliano Di Vito, che l’avrebbe già approntata ma che si riserverebbe di ufficializzarla in attesa di fatti nuovi dell’ultima ora. Poi ancora la formazione anch’essa di centrodestra guidata dall’ex sindaco, il primario ortopedico del Veneziale, dr. Enzo Bianchi, che starebbe lavorando per definirne gli ultimi dettagli, e quella che proporrebbe a sindaco l’arch. Luigi Viscione, presidente della Pro Loco, che sarebbe all’esordio nell’agone politico cittadino, raggruppamento che comprenderebbe anche esponenti della sinistra cittadina. Siamo cioè a ben cinque ipotetici candidati futuri sindaci di Venafro, francamente una esagerazione unica e come tale difficile a realizzarsi ! Perciò, è bene ribadirlo, si è sempre e solo nel campo delle ipotesi, delle voci “in libertà”, per cui c’è da pazientare ancora per qualcosa di vero e definitivo.